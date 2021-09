Meteo: giornata con tempo variabile

A Torino oggi, lunedì 6 settembre, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3567m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutto il nordovest, grazie al rinforzo dell'alta pressione. Più limitate anche le possibilità di piovaschi pomeridiani in montagna, rispetto ai giorni precedenti. Clima estivo di giorno, con temperature fino a 30-31°C in pianura padana, intorno a 27-28°C sulla riviera ligure dove il mare sarà poco mosso.