Famiglia bipartisan

Una famiglia divisa dalla passione politica. È la storia di Valentina e Walter Caputo: lei è stata consigliera regionale tra il 2014 e il 2019 sotto le insegne del Partito democratico poi qualche abboccamento con Italia Viva di Matteo Renzi e ora ha deciso di correre a Torino per la lista civica di Stefano Lo Russo, suo fratello invece è un esordiente ma il suo santino elettorale è comparso nelle ultime ore sui social a fianco al logo di Forza Italia per la Circoscrizione 4. “Il segreto del cambiamento è concentrare tutta la tua energia non nel combattere il vecchio ma nel costruire il nuovo” è il motto di Walter che dopotutto come potrebbe mettersi a combattere il vecchio, rappresentato dalla sorella Valentina e dai suoi alleati? Peraltro la candidatura per due istituzioni diverse consentirà all’elettorato dei due di potersi esprimere per entrambi e così i loro amici e parenti più stretti voteranno il Caputo di Forza Italia alla Circoscrizione 4 (scheda verde) e la Caputo di centrosinistra al Comune (scheda azzurra).