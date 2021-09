Carabinieri: Cuneo, Carubia nuovo comandante provinciale

Arriva dal comando di Catanzaro il nuovo comandante dei carabinieri della provincia di Cuneo: il colonnello Giuseppe Carubia prenderà servizio nel nuovo incarico la prossima settimana. L'attuale comandante di Cuneo, colonnello Pasquale Del Gaudio, dopo due anni si trasferisce a Brescia e da lunedì 13 settembre assume l'incarico di capo centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia della città lombarda. Del Gaudio in una nota parla di "due intensi anni di lavoro" e ringrazia i suoi uomini - in provincia di Cuneo operano 8 Compagnie suddivise in 75 stazioni -, rappresentanti delle istituzioni e la magistratura di Cuneo, Asti, Torino.