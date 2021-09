VERSO IL VOTO

La previsione di Salvini: "A Torino vincerà Damilano"

Sarà il capoluogo subalpino ad evitare al centrodestra la Caporetto alle urne di ottobre? Ne è certo il leader della Lega che assicura: "Non finirà sicuramente 5-0, lo percepisco girando le città. Vedrete che ci saranno delle belle sorprese"

Sarà Torino a salvare il centrodestra da quello che, almeno stando alle previsioni, si annuncia un cappotto alle urne di ottobre nei grandi comuni chiamati al voto? Matteo Salvini ne è certo: alle amministrative “non finirà sicuramente 5-0. Credo che finirà in modo molto diverso, lo dicono i sondaggi e lo capisci andando in giro nelle città, vedrete che ci saranno delle belle sorprese”, ha affermato il leader della Lega a 24 Mattino su Radio24. “Una previsione? Io dico che a Torino si vince, nonostante in quella città abbia sempre governato la sinistra”, ha aggiunto confidando di puntare molto su Paolo Damilano, l’imprenditore dell’acqua minerale e del barolo di cui è stato il principale artefice della candidatura.