Cirio posticipa

Dicono che… sebbene non abbia neppure presentato la candidatura, Giuliana Cirio continui a pensare alla Fondazione Cr Cuneo. La direttrice di Confindustria della Granda nonché sorella del presidente della Regione Alberto Cirio, infatti, avrebbe deciso di comune accordo con i “grandi elettori” di posticipare il suo più che probabile approdo alla guida operativa dell’ente ex bancario, facendolo coincidere con il rinnovo degli organismi di vertice, cosa che avverrà tra poco meno di due anni. E così per la successione di Andrea Silvestri, che dopo 14 anni in Crc è andato a fare il direttore generale dell’Università degli Studi di Torino, è stata escogitata la promozione del suo vice, Roberto Giordana, che guarda caso andrà in pensione proprio al termine dell’attuale mandato.