La Lausata

Nel suo entourage ormai la chiamano la Lausata. Anche quest’anno il senatore di Torino non ha rinunciato alla kermesse elettorale per sostenere i suoi candidati alle amministrative. Oltre duecento persone ieri mattina al Teatro Alfieri hanno partecipato all’ultima chiamata alle armi per Maria Grazia Grippo e Pietro Tuttolomondo, gli alfieri di Mauro Laus nella corsa alla Sala Rossa. Su di loro ha puntato tutte le sue fiche: un tandem blindato che deve approdare in Consiglio comunale come riuscì cinque anni orsono alla stessa Grippo e a Mimmo Carretta, poi diventato segretario del Pd subalpino e ora in predicato di ottenere un ruolo di prestigio nella prossima giunta, qualora dovesse prevalere il centrosinistra.

Tra i presenti tutti i fedelissimi di Laus: dal braccio operativo della corrente Pasquale Santomauro, al suo fianco sin da ragazzi quando insieme sono partiti dalla lontano Lavello per "conquistare" Torino, a Carretta; fino agli alleati più recenti come il consigliere regionale Daniele Valle. Non ha fatto mancare la sua presenza anche il candidato sindaco Stefano Lo Russo, che sa bene quanto deve a Laus se oggi corre per occupare l’ufficio al piano nobile di Palazzo Civico.