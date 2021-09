Beatrice di Lo Russo

Ironia della sorte, mentre Stefano Lo Russo ha fatto di tutto per tenere sua figlia Beatrice lontana dai riflettori della campagna elettorale, un altro Beatrice irrompe al suo fianco a una settimana dalle urne. E questo lo sfoggia con una certa soddisfazione, giacché Luca Beatrice, che sarà al suo fianco questa mattina in un incontro al Lutrario di via Stradella, in programma alle 11, non è un critico d'arte qualunque, ma uno degli intellettuali più vicini al centrodestra in un mondo, quello della cultura, tradizionalmente legato alla gauche cittadina.

Juventino sfegatato, collaboratore di riviste e quotidiani sportivi e generalisti, Beatrice ha sempre spaziato con disinvoltura tra opere d’arte e calci di punizione (che quando li tirava Del Piero, cioè Pinturicchio nell'accezione dell’Avvocato, coincidevano), senza farsi mancare polemiche e pure qualche scivolone. Che la presenza al fianco di Lo Russo segni un cambio di campo? Chissà.