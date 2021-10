Amministrative: al voto 26 Comuni in provincia di Cuneo

Domenica e lunedì, 3 e 4 ottobre, in provincia di Cuneo vanno al voto 26 Comuni, con 46 candidati sindaco e 50 seggi per 29.395 elettori. Nessuno degli elettori in quarantena per Covid ha chiesto di votare, anche se le Asl avevano preparato dei seggi speciali per il voto domiciliare. Dronero è il Comune più grande, con 5.548 votanti e 4 candidati, tra cui un finanziere ex sindaco di un Comune vicino, Montemale, seguito da Cavallermaggiore: sono gli unici due centri dove si potrà votare con la doppia preferenza di genere ai candidati consiglieri. A Caramagna Piemonte si ripresenta la stessa sfida di cinque anni fa tra il sindaco uscente Maria Coppola, agente immobiliare, e Francesco Emanuel, dipendente comunale in pensione. Domenico Amorisco, 79 anni, otto volte primo cittadino, lascia dopo 5 anni il Comune di Sampeyre e si candida a Casteldelfino, dove è già stato sindaco per 10 anni, mentre a Vinadio ed Entracque ci sono due candidati del partito Valore Umano, lista che ha già consiglieri d'opposizione in alcuni piccoli centri della provincia. Tutti i Comuni al voto sono a scadenza naturale, tranne Santo Stefano Roero, commissariato un anno fa: il Comune sta affrontando un dissesto finanziario milionario e in estate sono stati arrestati con accuse pesantissime, tra cui truffa aggravata ai danni dello Stato e turbativa d'asta, l'ex sindaco Renato Maiolo, l'ex segretario comunale Anna Maria Di Napoli e due professionisti. A Grinzane Cavour si sfidano gli attuali sindaco e vicesindaco. Otto Comuni hanno un solo candidato (Roccaforte Mondovì, Sampeyre Monesiglio, Prunetto, Nucetto, Pezzolo Valle Uzzone, Pontechianale, Crissolo) ma per la prima volta in 70 anni il quorum è stato abbassato: dal 50% dei votanti al 40% perché il voto sia valido.