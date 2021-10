Aspiranti sindaci



Dicono che… non ancora conclusa la campagna campale di Torino, a Palazzo Lascaris ci sia già chi pensa alle elezioni del prossimo anno. Sarebbero almeno due i consiglieri regionali che puntano alle urne del 2022: uno è il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni, che sta muovendo i suoi per espugnare Cuneo e portarla nelle mani del centrodestra, dopo il decennio targato Federico Borgna; l’altro è Domenico Ravetti (Pd) pronto a tutto per riconquistare il Palazzo Rosso di Alessandria finito in mani leghiste. Ma entrambi devono fare innanzitutto i conti con i loro avversari interni.