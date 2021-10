Comunali: Lo Russo, andare a votare per far ripartire Torino

"Siamo chiamati a scegliere un sindaco, ma soprattutto una squadra e un progetto per una Torino che torna a essere grande, forte e unita. L'appello è andare a votare e votare il centrosinistra per far ripartire la città". Così il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo al confronto con lo sfidante di Torino Bellissima e del centrodestra, Paolo Damilano, organizzato dal Corriere della Sera nell'ambito del Salone del Libro. "È molto importante che siano tanti ad andare a votare - sottolinea Lo Russo -, è una grandissima questione di democrazia e che riguarda il futuro di Torino. Noi come centrosinistra siamo impegnati a centinaia per rimotivare e riportare le persone al voto. "Il sindaco è sindaco di tutti per definizione e soprattutto di quella parte di città che fa più fatica. Saremo capaci di far ritrovare la fiducia ai torinesi - conclude - se saremo in grado di rispettare quello che diciamo, se diamo risposte. Noi il diritto di voto non ce lo siamo trovato, qualcuno ha lottato per noi per farcelo avere, ma ci sono tanti Paesi dove non c'è e questo e' un elemento in più di riflessione per decidere di andare alle urne".