PASSAGGIO DEL TESTIMONE

Appendino, auguri al nemico carissimo

Non è andata come avrebbe voluto ma la sindaca uscente fa buon viso a cattivo gioco. Sarà un passaggio di consegne rapido, il secondogenito è in arrivo e "non vorrei trovarmi in ospedale"

“Faccio le congratulazioni al nuovo sindaco Stefano Lo Russo, con cui ho già parlato personalmente al telefono per fargli gli auguri e per iniziare il passaggio di consegne, non vorrei essere in ospedale”. Si mostra sportiva Chiara Appendino verso chi per cinque anni è stato l’avversario più tignose e che fino all’ultimo ha sperato di riuscire ad azzoppare. La sindaca grillina uscente, che prevede il proprio ricovero il 28 ottobre prossimo per dare alla luce il secondogenito Andrea, ha fretta di lasciare il piano nobile di Palazzo civico.

Parlando del Movimento 5 Stelle Appendino ha aggiunto: “Oggi non è la giornata per fare un’analisi elettorale, lo faremo nei prossimi giorni. Penso che l’astensionismo ponga un tema che riguarda tutte le forze politiche. Credo che la mia forza politica, rappresentata da tre consiglieri in Consiglio comunale, farà la propria parte per riaprire il dialogo con le persone che per tante motivazioni non sono andate a votare”. Riguardo il futuro del Movimento 5 Stelle a Torino Appendino aggiunge: “Tra circa dieci giorni sarò in ospedale a partorire, per ora sono concentrata sul pargoletto in arrivo”. Appendino si augura che la nuova amministrazione parta il più velocemente possibile. “Abbiamo diverse scadenze, i fondi del Pnrr, Pinqua e React Eu”, per cui è necessario il passaggio di consegne, che dovrà avvenire molto velocemente. “Novembre sarà un bel mese, avremo le Atp Finals e la Coppa Davis e sarà una buona occasione per ripartire, come si è già visto in questi giorni col Salone del Libro. Non è merito di un sindaco, ma è il Paese che si riprende”.