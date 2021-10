POLVERE DI (5) STELLE

Stelle cadenti a Torino

Nel capoluogo piemontese incontro tra Raggi e Appendino, un tempo astri nascenti della politica grillina. "Abbiamo parlato delle nostre esperienze e di quanto amministrare una città sia tra i più grandi onori che si possano vivere"

Era pieno giorno eppure sembrava la notte di San Lorenzo a Torino. Proprio mentre Stefano Lo Russo presentava la sua squadra, sotto la Mole pranzavano insieme le due ormai ex sindache del M5s Chiara Appendino e Virginia Raggi. Da astri nascenti a stelle cadenti nel giro di un lustro. Ma loro non si arrendono: “Un'occasione per confrontarci e parlare anche di tanti progetti da realizzare per il nostro futuro” ha definito il rendez-vous Raggi in un tweet. “Credo che con Virginia Raggi sia stato il primo pranzo senza guardare l’orologio – posta Appendino –. Abbiamo parlato a lungo delle nostre esperienze e di quanto amministrare una città sia, in ogni caso, tra i più grandi onori che si possano vivere”.