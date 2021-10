SALA ROSSA

Russi contro Lo Russo

Capogruppo del M5s sarà il consigliere "fedelissimo" di Appendino: "Sosterremo tutto ciò che andrà in continuità con la nostra amministrazione, mon faremo sconti". Sganga punta alla vicepresidenza dell'Aula ma dovrà vedersela con il centrodestra

Sarà Andrea Russi il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Torino. L’annuncio a poche ore dalla cerimonia di insediamento e proclamazione della nuova amministrazione cittadina di Stefano Lo Russo. Russi, consigliere uscente rieletto, nella scorsa tornata è stato anche presidente della Commissione Commercio e poi sfidante di Valentina Sganga per la candidatura a sindaco. “Sono pronto a ricoprire questo ruolo con responsabilità, impegno, senso del dovere e lealtà nei confronti della Città e dei torinesi – afferma l’esponente grillino che nella geografia interna ai grillini è considerato un fedelissimo dell’ex sindaca Chiara Appendino –. Dai banchi della minoranza, il M5s saprà far valere il proprio ruolo di indirizzo e controllo, sostenendo tutto ciò che andrà in ottica di continuità amministrativa, ma opponendosi con forza a tutti i compromessi al ribasso, senza fare sconti”. Insieme a Russi saranno in Sala Rossa anche Sganga e la nuova consigliera Dorotea Castiglione che assume la carica di vicecapogruppo. È probabile che Sganga punti a una delle due poltrone di vicepresidente della Sala Rossa, quella in quota alle opposizioni anche se la concorrenza pare già piuttosto agguerrita visto che sia i partiti del centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) sia la lista personale di Paolo Damilano Torino Bellissima pare intendano rivendicare per sé il ruolo.