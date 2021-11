CINQUE CERCHI

Olimpiadi, Milano gela Torino:

"Troppo tardi, occasione persa"

Il sindaco meneghino Sala chiude sbatte la porta in faccia a Cirio e Lo Russo che avevano chiesto di far rientrare gli impianti del Piemonte tra le sedi di gara dei Giochi invernali del 2026

Un coinvolgimento di Torino e del Piemonte nei giochi olimpici invernali del 2026 di Milano-Cortina? “Assolutamente no, è troppo tardi. Il Piemonte ha avuto occasione con Torino di farlo al momento giusto ma per una serie di ragioni non hanno voluto esserci e adesso non possiamo rimettere in discussione tutto”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiude la porta alla richiesta avanzata ieri dal presidente della Regione Alberto Cirio e dal sindaco Stefano Lo Russo di ospitare negli impianti del territorio alcune gare. “Nella mia cultura – ha aggiunto il primo cittadino meneghino – c’è sempre un tempo per discutere, uno per agire, un tempo per decidere e un tempo per fare. Adesso siamo solo nel tempo del fare”.