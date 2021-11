Confartigianato Torino, De Santis confermato presidente

Dino De Santis è stato confermato, per acclamazione, alla presidenza di Confartigianato Torino, associazione di categoria che rappresenta circa 3.500 aziende artigiane della città e dell'area metropolitana. Vicepresidenti sono stati nominati Giuseppe Falcocchio e Claudio Rizzolo. Nel ringraziare per la fiducia, De Santis si è soffermato sugli aspetti più preoccupanti che le micro e piccole imprese artigiane sono chiamate a fronteggiare, ovvero la quarta ondata pandemica con rischio di nuove restrizioni e l'aumento del costo dell'energia e delle materie prime. Ha inoltre rimarcato il ruolo fondamentale delle associazioni di categoria nella ridefinizione delle politiche finalizzate alla ripresa, nel Paese come nella città di Torino, dove Confartigianato auspica un confronto continuo ed una costruttiva collaborazione con il nuovo sindaco e la sua giunta. "Il nostro territorio, con le sue micro, piccole e medie imprese, esprime una qualità manifatturiera di alto livello che va sostenuta, anche attraverso le risorse del Pnrr, che devono ricadere anche sulle piccole imprese, che costituiscono oltre il 92% dell'ossatura economica del Paese", ha aggiunto chiedendo al Comune e alla Regione di "creare strumenti che possano permettere alle micro e piccole imprese di accedere alle risorse per sviluppare gli investimenti sulla ricerca e sull'innovazione".