Ferrovie: Alba-Asti riapre dopo 11 anni a scopi turistici

Riapre dopo undici anni, per ora solo a scopi turistici, la ferrovia Alba-Asti. Si tratta dello snodo che collegava le province di Cuneo, Asti e Alessandria: il tratto Alba-Castagnole delle Lanze poi si divideva in due tronconi, verso Asti e Alessandria (passando per Canelli e Nizza Monferrato). Ma solo fino al 2010, quando venne sospeso il servizio tra Alba e Castagnole per gravi problemi strutturali nella galleria Ghersi, nel Comune di Neive (Cuneo). Nel 2012, poi, venne anche bloccato il tratto tra Asti e Castagnole, così come il collegamento verso Alessandria. Una linea "sospesa" per oltre un decennio, che tornerà a essere operativa per ora solo per i turisti nella giornata di sabato 27 novembre, alla presenza anche del ministro del Turismo Massimo Garavaglia. La riapertura ufficiale della ferrovia delle Langhe, Roero e Monferrato sarà con un treno storico che partirà dalla stazione di Torino Porta Nuova, con tappe a Bra e ad Alba, dove ci sarà il taglio del nastro. Da Alba il treno proseguirà con trazione a vapore fino alla stazione di Canelli dove e' previsto il convegno "Il treno storico come motore di sviluppo dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, patrimonio dell'umanità Unesco".