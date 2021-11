Province: 4 liste al voto per Cuneo, mai così tante

Sono quattro le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cuneo e non era mai successo nell'epoca della riforma Delrio, con le elezioni di secondo livello del 2014, 2016 e 2018. Al voto di sabato 18 dicembre sono chiamati 2.812 tra sindaci e consiglieri dei 247 Comuni, per scegliere i 12 nuovi componenti dell'assemblea provinciale. Non c'è quorum e il voto è ponderato in base alla popolazione rappresentata dagli amministratori dei diversi Comuni. Negli ultimi anni nel Cuneese si era sempre candidato un unico "listone", dove partiti e amministratori spartivano prima del voto i 12 posti in base a peso elettorale e rappresentatività geografica. Le liste sono Piccoli comuni della Granda (sei candidati), Ripartiamo dalla Granda (centrodestra, 12 candidati), La nostra provincia (centrosinistra, 12 candidati) e Granda in Azione (12 candidati, espressione del partito di Carlo Calenda che venerdì è stato a Cuneo per un confronto con gli elettori). L'attuale presidente della Provincia è Federico Borgna, sindaco di Cuneo, il cui mandato è in scadenza dopo 10 anni alla guida del capoluogo: il nuovo presidente della Provincia sarà quindi deciso nel 2022 dopo il voto amministrativo che nel Cuneese riguarda anche centri come Savigliano e Mondovì.