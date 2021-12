Commissario Borghi

Dicono che.... visto il suo ruolo al Copasir e la titolarità del settore Sicurezza nel Pd, più della qualifica burocratica di commissario a Enrico Borghi si sarebbe attagliata quella di agente. Non a L’Avana, ma in Sardegna con l’incarico di far superare al partito la fase di stallo e condurlo al congresso, missione che lo vede contestualmente impegnato con identico obiettivo nel Sannio. Accolto nell’isola come un “pontiere” in grado superare le difficoltà delle correnti, l’esponente di spicco di Base Riformista, casa di molti degli ex renziani, si conferma tra i parlamentari dem piemontesi in più rapida e costante ascesa.