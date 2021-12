POLITICA & SANITÀ

Pnrr Sanità, ecco il piano (provvisorio) delle opere

Ospedali e case di comunità per rafforzare la rete di medicina territoriale. Si parte dalle proposte dei direttori delle Asl che ora andranno condivise con i sindaci. Qualcosa è già cambiato, altre modifiche potrebbero arrivare nei prossimi giorni - L'ELENCO

Due settimane, massimo tre per consegnare ad Agenas il piano definitivo per realizzare in Piemonte una rete di medicina territoriale efficiente, attraverso le risorse del cosiddetto Pnrr Sanitario: case e ospedali di comunità, centrali operative territoriali. Sul tavolo ci sono 536 milioni di euro. Si parte dalla proposta recapitata dai direttori delle Asl all'assessore alla Sanità Luigi Icardi, cui ora spetta il compito di condividerla con i sindaci del territorio per acquisire dubbi e osservazioni.

Qualcosa è già cambiato (per esempio per la collocazione della Casa di Comunità di Acqui Terme e quella di Ovada, solo per citarne un paio), altre richieste di modifica potrebbero arrivare nelle prossime ore. Con il Comune di Torino verrà istituita una cabina di regia, mentre tra le minoranza a Palazzo Lascaris si chiede un maggiore coinvolgimento.

Tra le incognite anche quella legata alla ripartizione dei fondi del ministero dopo i recenti tagli del ministro della Salute Roberto Speranza che ha dirottato al Sud una parte delle risorse, riducendo il numero delle case di comunità dalle 93 iniziali a 82.

