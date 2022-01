Carceri: Asti, non si farà nuovo padiglione per 120 detenuti

Ad Asti non si realizzerà il nuovo padiglione per circa 120 detenuti. A renderlo noto, questa mattina, il garante piemontese Bruno Mellano. Nel 2019 Asti erra risultata tra le città destinatarie del provvedimento, "ma - ha spiegato Mellano - dopo due anni di iniziative e battaglie, siamo riusciti ad ottenere di non farlo, anche data la struttura stessa del carcere di Asti che è di massima sicurezza" Ad Asti in realtà servono nuovi spazi ma non si sa quanto dei 48 milioni di budget che si aggiungono ai 132 di fondi complementari - fondi mai visti prima - arriveranno per il carcere locale. "Servono nuovi spazi soprattutto per gli incontri - rimarca la garante di Asti, Paola Ferlauto -. Lo scorso anno dieci detenuti si sono diplomati in Dad". La dottoressa Elena Tamietti, direttore distretto Asl e referente medicina penitenziaria, ha fatto il punto sulla situazione Covid in carcere. Attualmente i positivi sono 107, il 35% della popolazione carceraria e sono tutti asintomatici o paucisintomatici. Dodici i positivi tra gli agenti (che sono a casa). Ad Asti sono 39 i detenuti non vaccinati. La copertura è dell'80%.