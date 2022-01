Sala Rossa rovente

Dicono che… il clima in Sala Rossa sia piuttosto rovente. A rendere oggi incandescente l’aula del Consiglio Comunale di Torino non siano state le diatribe politiche sulle improvvide dichiarazioni dell’assessore Jacopo Rosatelli quanto la temperatura dei caloriferi di Palazzo Civico: 24-25 gradi, roba da togliersi di dosso giacconi e maglioni. A farlo notare è stato il consigliere radicale Silvio Viale, che ha colto l’occasione per denunciare l’incongruenza: “Il limite dei 18 gradi – imposto dalle norme antismog e inserito in un’ordinanza del sindaco Stefano Lo Russo – non viene rispettato da nessuno, tantomeno nei palazzi del potere. Lo sappiano i sindaci, lo sappia la Regione, la piantino di prendersi e prenderci in giro e lo eliminino”.