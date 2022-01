LA SACRA FAMIGLIA

Vento in poppa per le startup

Elkann investe su trenta aspiranti imprenditori per la maggior parte italiani. Iniziativa apprezzabile ma attenzione perché ogni volta che la Famiglia ha dato con una mano, poi ha preso con l’altra. Orecchie dritte su Mirafiori e produzione di Stellantis

John Elkann e la cassaforte di famiglia Exor puntano sui giovani di Torino. Nasce così Vento - Venture Originator: 30 aspiranti imprenditori, dopo aver superato un processo di selezione durato quattro mesi, iniziano un percorso che li vedrà impegnati fino a giugno nello sviluppo di un’idea imprenditoriale. Lavoreranno negli spazi dello Startup Village di Ogr Tech di Torino e saranno retribuiti per il loro impegno full time. Con il sostegno di Exor e in partnership con Talent Garden, Ogr Torino e Compagnia di San Paolo, Vento supporterà dieci team che dovranno rispondere a una sfida lanciata da grandi imprese quali Reale Group, Reply, Telepass e UniCredit, con un obiettivo: trovare una soluzione che possa essere trasformata in un business ad alto potenziale di crescita.

Dopo test motivazionali, cognitivi, psico-attitudinali, colloqui e una prova sul campo, sono state selezionate, tra centinaia di candidati, 30 persone. L’età media si aggira intorno ai 28 anni tra giovanissimi e qualche over 40. In gran parte si tratta di italiani, ma c'è chi è arrivato da Germania, Austria e Stati Uniti.

I temi sono vari: allenamento per e-games, elaborazione di dati satellitari, algoritmi di intelligenza artificiale, prodotti finanziari alternativi, servizi sanitari accessibili. “È un’iniziativa importante: per i ragazzi che lavoreranno sulle sfide, per i partner che le hanno lanciate e per il nostro territorio: c’è un’opportunità per costruire imprese davvero speciali, in Europa e anche in Italia e a Torino. Dopo molti mesi di distanziamento, interagire di persona, ogni giorno, fino a giugno sarà un fattore importante: ho piena fiducia che il lavoro dei trenta ragazzi che Vento ha selezionato ci saprà stupire positivamente” sottolinea Elkann. Insomma, iniziativa apprezzabile ma attenzione perché in tutti questi anni ogni volta che la Famiglia ha dato con una mano, poi ha preso con l’altra. Orecchie dritte a Mirafiori.