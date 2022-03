Ferrovia Chivasso-Asti: Fava (Lega), riattivazione auspicabile

La seconda commissione del consiglio regionale del Piemonte ha esaminato oggi la situazione della linea ferroviaria Chivasso-Asti, chiusa dal 2011, ascoltando i rappresentanti delle amministrazioni locali e del comitato per la riapertura. "La necessità imposta dalle direttive europee che spingono verso forme di mobilità sostenibili ed ecologiche, unita allo sfruttamento turistico della tratta, ci proiettano verso un'auspicabile riattivazione della linea", ha annunciato il presidente della commissione, il consigliere regionale della Lega, Mauro Fava. Dello stesso avviso il collega Gianluca Gavazza: "La linea risulta essere un nodo di fondamentale importanza per la mobilità del territorio chivassese, tra Chivasso e Brozolo, e di quello astigiano, tra Robella e Asti". Sono stati ascoltati in commissione il presidente di Uncem Piemonte, il presidente della provincia di Asti e i sindaci di Chivasso, Cavagnolo, Brusasco, Brozolo, Lauriano e San Sebastiano da Po.