Lo Russo dà il via alle nomine, Cassiani al vertice di Fct Holding

Il sindaco di Torino premia l'ex consigliere comunale e regionale, uno dei suoi più leali sostenitori. Il figlio del banchiere Giovando alla guida del Collegio sindacale. La professoressa Secinaro (vicina al commercialista Di Russo) nel cda della Fondazione XX Marzo

Parte la prima infornata di nomine a Palazzo Civico e in attesa dei bocconi più succulenti (Iren, Gtt, Smat), il sindaco Stefano Lo Russo ha iniziato a premiare uno dei suoi più leali sostenitori. Luca Cassiani è il nuovo amministratore unico della Fct Holding, la finanziaria del Comune di Torino che ha in pancia una parte rilevante delle partecipazioni della Città, a partire dalle azioni Iren. Classe 1969, avvocato, Cassiani è stato consigliere comunale per due mandati, presidente della Commissione Sport e Cultura, prima di approdare a Palazzo Lascaris nell’ultima legislatura regionale a guida centrosinistra. Nominato anche il collegio sindacale della finanziaria, che sarà presieduto dal commercialista e revisore contabile Guido Giovando, 50 anni, professore associato di Economia aziendale, figlio del banchiere Giorgio Giovando che fu direttore generale e presidente della Cassa di Risparmio di Torino, scomparso nel 2005. Giuliana Baronio e Francesco Sollazzo sono state indicati come sindaci effettivi, mentre Maria Alessandra Parigi e Giovanni Faroti supplenti.

Scelta anche la rappresentante del Comune nella Fondazione XX Marzo, che si occupa della gestione dei siti olimpici: è Silvana Secinaro, pure lei professoressa associata alla Facoltà di Economia, specializzata in blockchain, tra le collaboratrici del noto commercialista Davide Di Russo, che nei giorni convulsi della formazione della giunta, fu il principale sponsor di Gabriella Nardelli, sua partner di studio, per l'assessorato al Bilancio.