Dieci intossicati dal monossido in un circolo di Asti

Intossicazione da monossido di carbonio, ieri sera, per 10 persone riunite in un circolo del centro di Asti. Per sei persone è stato necessario il ricovero in un ospedale di Torino, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118.