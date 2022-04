THE BOSS

Se la suona e se la canta,

Lo Russo in versione rock

Forse per smentire la nomea di politico "lento" il sindaco di Torino si è esibito in una schitarrata per dare il la alle manifestazioni di Eurovision. Ma la musica è sempre la stessa: la banda di Palazzo civico suona benissimo, almeno per il direttore d'orchestra

Vabbè sarà una vaga reminiscenza di Rockpolitik e la performance non è neppure lontanamente paragonabile a quella di Adriano Celentano, ma l’esibizione di Stefano Lo Russo con tanto di basso elettrico in piazza San Carlo è di quelle che se non passano alla storia di certo segnano la cronaca. Forse per smentire la nomea di politico “lento” e un po’ dimesso, il sindaco si è esibito nel salotto cittadino dove Rockin ‘1000, la band più numerosa del pianeta, composta da oltre 500 musicisti, si è data appuntamento per registrare lo spot di Eurovision che sarà trasmesso in tutta Europa a partire dal 16 aprile. Insomma, per il momento se la suona e se la canta, come riferiscono alcuni maligni che lo sentono sempre più spesso a (de)cantare gli elogi dei suoi primi mesi a Palazzo civico. Per sentire un cambio di musica c’è ancora tempo.