Alpini: sfilata di 600 penne nere per 100 anni Ana di Asti

Si chiude oggi la tre giorni dedicata ai 100 anni dell'Associazione Nazionale alpini di Asti. Circa 600 penne nere hanno partecipato alla sfilata in città, in arrivo a tutto il nord Italia, I vertici nazionali e locali dell'Ana hanno consegnato all'Anfass locale un assegno da 25.000 euro finalizzato all'acquisto di un pulmino attrezzato. Oggi alle 17.30 chiusura della Cittadella Militare allestita in piazza Alfieri e, a seguire, l'ammainabandiera che concluderà ufficialmente i festeggiamenti.