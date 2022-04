Cuneo, primo Gay Pride nella storia della città

Annullato nel 2020 per la pandemia, il primo Gay Pride nella storia di Cuneo sarà sabato 4 giugno. Ad organizzarlo sarà l'associazione Grandaqueer. Il nome dell'evento è "R-Esistenza" e come logo è stato scelto un arcobaleno. Sfileranno in un corteo per le vie del centro "persone Lgbt, cuneesi, attivisti". Previsti anche alcuni eventi collaterali, per ragionare su orientamento sessuale e identità di genere. "Un Pride - spiegano i promotori - che trova finalmente il suo posto in città dopo due anni in cui la pandemia ha isolato le persone. Una situazione difficile che ha presentato, tuttavia, grandi possibilità: proprio nel 2021 è nata la grande collaborazione fra comitati Arcigay di 4 Regioni, fra cui Grandaqueer ha avuto una parte importante, per la realizzazione di una grande mostra che celebra i 50 anni dalla prima manifestazione omosessuale in Italia, avvenuta a Sanremo il 5 aprile 1972. Una mostra itinerante che toccherà anche Cuneo in questi mesi".