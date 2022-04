Covid: 826 positivi in Piemonte, aumentano i ricoveri

Sono 826, in Piemonte, le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Si tratta dell'8% dei 10.367 tamponi eseguiti. Nessun nuovo decesso viene segnalato dalla Regione Piemonte, che registra un incremento dei ricoveri: sono 732 nei reparti ordinari, 49 in più rispetto ai ieri, e 23 in terapia intensiva (+2).