Aeroporti: Cuneo, da giugno 5 voli settimanali Ryanair con Roma

"L'aeroporto di Levaldigi Alpi del Mare è una infrastruttura strategica, l'unica della provincia con concrete prospettive di sviluppo, e con ricadute su tutto il territorio". Così e' stato spiegato al convegno "Ryanair e Cuneo: un'opportunità di crescita economica per il territorio". La compagnia low cost Ryanair è infatti attiva da 14 anni nello scalo cuneese e celebra il "compleanno" con una nuova rotta (il volo con Roma Fiumicino attivo da un mese, da giugno passerà a 5 volte la settimana) e una promozione fino a ottobre con migliaia di biglietti da e per lo scalo cuneese a prezzi molto bassi. Gli interventi istituzionali hanno ricordato l'importanza dello scalo per un territorio che soffre storicamente di scarsi collegamenti e infrastrutture: dal presidente della Provincia e sindaco di Cuneo, Federico Borgna al presidente della Camera di commercio Mauro Gola, poi l'imprenditore e azionista Geac Amilcare Merlo, Beppe Carlevaris presidente di Visit Piemonte e Giuseppe Viriglio, amministratore delegato di Geac, società che gestisce lo scalo. "I numeri degli ultimi tre mesi dimostrano che è tornata la voglia di viaggiare.- ha detto Mauro Bolla, country manager per l'Italia di Ryanair: Abbiamo investito sul collegamento con Roma dopo quelli storici con Bari, Cagliari, Palermo. Siamo la prima compagnia d'Europa, con il 35% del traffico e le tariffe più basse del mercato: in media 37 euro a biglietto".