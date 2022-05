Ad Asti il Palio degli Sbandieratori, vince Santa Caterina

Il Rione Santa Caterina di Asti vince il Palio degli Sbandieratori, in programma nell'ambito del Maggio Astigiano, davanti al rione San Pietro e al borgo San Lazzaro. I vincitori, tra i tredici partecipanti, sono stati decretati soltanto a notte fonda. La gara era stata infatti sospesa per un'ora a causa della pioggia. I rosso celesti tornano così ad un risultato che mancava dal 2009, portando in via Isnardi il drappo di Michela Squillacioti, l'undicesimo del loro ricco palmares. Al Borgo San Lazzaro eè andato il premio riservato ai Musici, mentre il premio speciale del Panathlon Club di Asti è stato assegnato al gruppo del Borgo Viatosto "per la grande emozione che ha suscitato in tutta la piazza".