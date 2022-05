Bersaglieri in arrivo a Cuneo, ci saranno 55 fanfare

Pochi giorni al Raduno nazionale dei Bersaglieri di Cuneo, si parte lunedì 16 con le prime iniziative e poi appuntamenti per tutta la settimana fino al gran finale di domenica 22 con la sfilata e l'esibizione delle Frecce Tricolori. Il calendario completo delle manifestazioni è stato illustrato oggi nella città che ha ospitato il primo reggimento del corpo. Il raduno richiama decine di migliaia di persone tra bersaglieri, familiari, turisti. Sono 69 le fanfare ufficiali dei bersaglieri in Italia e di queste ben 55 saranno ospitate nelle città delle province di Cuneo, Torino e Asti, tra concerti ed esibizioni senza sosta. A Cuneo in piazza Virginio sarà invece allestito il Villaggio del Bersagliere. Giovedì 19 maggio, alle 21, incontro con Michele D'Andrea, dal titolo "L'inno svelato", una chiacchierata briosa sul canto degli italiani. Il giorno dopo alle 8,30, presso il Monumento al Bersagliere si terrà la cerimonia dell'alzabandiera e alle 10 in municipio sarà presentato il "Medagliere Nazionale" con la Bandiera di Guerra del 11 Reggimento Bersaglieri. Per l'arrivo della 13a tappa del Giro d'Italia, la Sanremo-Cuneo, i corridori saranno accolti dalla fanfara dei fanti piumati e il vincitore della tappa sarà insignito del cappello da bersagliere. Alle 21, presso l'ex Foro Boario, andrà in scena il concerto "Penne e Piume in musica", in cui le fanfare di bersaglieri e alpini di esibiranno insieme. Sabato dalle 16 nello stadio "Fratelli Paschiero" si terrà il saggio ginnico con dimostrazioni di addestramento e il passaggio di tre aerei leggeri che segneranno il cielo con il tricolore. Alle 21 sempre all'ex Foro Boario, andrà in scena il Gran Galà di Fanfare dal titolo "La storia siamo noi". Domenica 22 maggio migliaia di bersaglieri sfileranno da via Roma a corso Nizza attraversando piazza Galimberti al passo dalle note delle 55 fanfare presenti. Verso le 12.30, il Comitato organizzatore e il sindaco Federico Borgna consegneranno la "stecca", strumento simbolico dei raduni nazionali dei bersaglieri, al Comitato organizzatore e al sindaco di La Spezia, che ospiterà il Raduno 2023. L'evento si concluderà con il passaggio delle Frecce Tricolori che per la prima volta nella loro storia solcheranno il cielo di Cuneo.