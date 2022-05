Ferrovie: dopo 12 anni primo treno sulla Chivasso-Asti

Si appresta a riaprire per viaggi turistici la ferrovia Chivasso-Asti. L'altra mattina, dopo dodici anni di sospensione, un primo treno ha percorso la linea nel tratto compreso tra Chivasso e Montiglio-Murisengo. "Una corsa prova finalizzata a verificare gli interventi effettuati negli ultimi mesi per il recupero e la riapertura a fini turistici della Ferrovia dell'Alto Monferrato", fanno sapere dalla Fondazione FS Italiane che si sta occupando della messa in esercizio della linea. La Chivasso-Asti è una delle ferrovie sospese sulle quali la Regione sta valutando eventuali riutilizzi non solo a fini turistici.