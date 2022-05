A Cuneo arrivano i bersaglieri e le Frecce tricolori

Per la prima volta le Frecce tricolori sorvoleranno il cielo di Cuneo. Accadrà domani in occasione del Raduno nazionale dei Bersaglieri, in programma nella città piemontese. E' prevista una imponente sfilata di divise e cappelli piumati nel centro storico al suono di 55 fanfare. Verso le 12.30, il Comitato organizzatore e il sindaco, Federico Borgna, consegneranno la "stecca", strumento simbolico dei raduni dei bersaglieri, alle autorità di La Spezia, dove sarà ospitato il Raduno 2023. Il passaggio delle Frecce Tricolori avverrà alla conclusione dell'evento.