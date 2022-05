Udc: a Alessandria e Asti Trussi e Pedrolo capolista

In Piemonte per le amministrative di giugno l'Udc schiera come capilista ad Alessandria il vicesindaco uscente Alessandro Trussi e ad Asti Mauro Pedrolo. A Cuneo nessun capolista, perché l'Udc si presenta con Forza Italia. Acqui Terme è invece l'unica citta' del Piemonte nella quale il partito ha un candidato sindaco, Alessio Barosio. Le liste sono state presentate oggi a Torino in un appuntamento dedicato alle amministrative in Piemonte, presenti il segretario Lorenzo Cesa, l'ex europarlamentare Vito Bonsignore, e il commissario regionale piemontese Paolo Greco Lucchina.