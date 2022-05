Bersaglieri: organizzatori Raduno Cuneo, 120mila presenze

I bersaglieri sfilano ormai da oltre due ore nel centro di Cuneo, che ospita il 69esimo Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Sono 120mila, secondo il Comitato organizzatore, le persone arrivate per l'occasione nella citta' piemontese. "Un successo che si ripaga del grande lavoro iniziato ormai tre anni fa con l'assegnazione all'unanimità del Raduno a Cuneo", afferma il presidente del Comitato organizzatore, Guido Galavotti, che ringrazia l'Associazione Nazionale Bersaglieri, le istituzioni e gli sponsor "per il grande sostegno": "senza il loro aiuto - aggiunge - tutto questo non sarebbe stato possibile".