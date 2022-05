Spari nella notte ad Asti, uomo ferito alle gambe

Spari nella notte ad Asti, in via Madre Teresa di Calcutta. Colpito da diversi colpi di arma da fuoco un uomo di 52 anni, ferito alle gambe e al costato. Soccorso dal personale medico del 118 e portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia.