Sodano: sindaco Asti, ricordo umanità e doti diplomatiche

"Il cardinal Sodano era un amico, che ha sempre tenuto stretti i rapporti con noi. Lo voglio ricordare per le sue grandi doti diplomatiche e per la sua umanità", così sui social il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, dopo la scomparsa del cardinale Angelo Sodano, originario di Isola d'Asti e cittadino onorario di Asti. "Non posso dimenticare - aggiunge il primo cittadino - l'incontro dell'8 gennaio 2020 in Vaticano, in cui aveva intrattenuto per un'ora i presenti con una interessante relazione sulla politica europea negli ultimi 50 anni". Mercoledì 1 giugno il vescovo di Asti, monsignor Marco Prastaro, celebrerà alle 10.30 in Cattedrale una messa di suffragio. Sodano verrà tumulato nella Cattedrale di Asti.