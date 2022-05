Cuneo, camera ardente in municipio per ex sindaco Bonino

Tre giorni di camera ardente in municipio a Cuneo per l'ex sindaco Guido Bonino, morto ieri a 91 anni. Sarà allestita nel salone d'onore, in via Roma, oggi dalle 18,30 alle 20, domani dalle 9 alle 20, lunedì dalle 8 alle 14. Sono stati decine i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia. Bonino lascia la moglie Maria Pia, i figli Alberto e Laura, la sorella Carla e tre nipoti. I funerali saranno celebrati lunedì, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco a Cuneo. Bonino, storico esponente della Democrazia Cristiana, fu sindaco di Cuneo dal 76 all'85, poi presidente della Provincia e assessore regionale alla Sanità.