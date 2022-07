CAMPANILE SERA

Nessuna rivoluzione a Stalingrado, Grugliasco sceglie la continuità

Domani la presentazione della nuova giunta del Comune "rosso" alle porte di Torino dove il sindaco Gaito del Pd ha vinto al primo turno con il 70%. Confermata Martino nel ruolo di vice. Il leader dei Moderati Musarò presidente del Consiglio

Nel segno della continuità: non ci sarà alcuna rivoluzione nella Stalingrado torinese, anzi. Il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito s’appresta finalmente, dopo oltre tre settimane di trattative, a presentare la nuova giunta della città e conferma buona parte della squadra di cui lui stesso faceva parte nel secondo mandato di Roberto Montà. A partire dal vicesindaco Elisa Martino. Eletta nella lista Gru On, seconda forza della coalizione con il 13,3% dei consensi, Martino si occuperà di Welfare, Politiche sanitarie e Istruzione. Quest’ultima delega nella passata amministrazione era in capo a Emanuela Guarino, che resta invece fuori dalla squadra del primo cittadino, nonostante il buon risultato in termini di preferenze. Ora si gioca un posto da capogruppo con Gianni Sanfilippo. Parte da qui la nuova amministrazione dopo il successo elettorale del 12 giugno, quando Gaito ha sbaragliato la concorrenza con oltre il 70 per cento dei voti.

Oltre al vicesindaco Gru On potrà contare anche su un secondo assessore, Luciano Lopedote (Pianificazione territoriale e Lavoro), un veterano della sala consiglio, dopo esservi approdato per la prima volta quindici anni fa sotto le insegne dell’Udc. Confermati in giunta anche i due assessori uscenti del Pd: il recordman di preferenze Raffaele Bianco (ben 592) che si occuperà ancora di Trasporti, oltre alla Transizione ecologica e alla Sicurezza, e Luca Mortellaro che continuerà a tenere sotto controllo i conti della città. Il terzo assessore del Pd è Dario Lorenzoni, segretario del circolo cittadino, che avrà lo Sport.

Con il ritorno in maggioranza, dopo la rottura nel primo mandato di Montà, che revocò le deleghe al suo vice Luigi Musarò, i Moderati ottengono un assessore con Federica Petrucci che avrà Lavori Pubblici e Cultura. Per lei si tratta di un ritorno in giunta dopo aver fatto parte della squadra di Marcello Mazzù, anche se allora era in quota Comunisti italiani. A completare la squadra c’è Roberta Colombo, new entry, eletta nella lista Progetto Grugliasco, cui sono stati assegnati Commercio e Personale. Domani mattina Gaito presenterà la squadra, mentre la sera si riunirà per la prima volta dopo le urne il nuovo Consiglio comunale. Il presidente potrebbe essere proprio l’ex vicesindaco Musarò.