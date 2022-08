Peste suina: altro caso ad Alessandria, 119 in Piemonte

Un nuovo caso di peste suina in cinghiali è stato osservato in provincia di Alessandria, a Gavi. Il totale in Piemonte sale così a 119, secondo quanto emerge dall'aggiornamento al 10 maggio diffuso nella tarda serata di ieri dall'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. In Liguria le positività sono ferme a 61. Nel complesso delle due regioni i casi salgono quindi a 180.