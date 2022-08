Piero Angela: da Asti petizione per Giornata Nazionale

Parte da Asti la richiesta di istituire una Giornata nazionale della divulgazione scientifica in omaggio a Piero Angela, giornalista scomparso ieri a 93 anni. La petizione è stata lanciata sulla piattaforma web change.org dall'astigiano Marco Parodi. La proposta è di dare vita a una giornata "in cui si illustri nelle scuole e nelle piazze la scienza del quotidiano, oltre le lezioni classiche ma alla maniera del compianto Piero Angela, con un sorriso e una battuta, come molti cercano di fare anche seguendo il suo esempio".