Asti: in Comune un patto per riqualificare quartiere

Un "patto di zona" tra amministrazione comunale e minoranza, ad Asti, per il quartiere nella zona tra corso Matteotti e la stazione. La minoranza ha offerto al sindaco, Maurizio Rasero, che si è reso disponibile, una collaborazione su idee e iniziative per rivitalizzare la zona: da tempo i residenti lamentano schiamazzi, risse continue e stazionamenti in diversi negozi etnici. Gli abitanti della zona hanno fatto sapere che costituiranno un comitato di controllo. Recentemente, alla presenza del sindaco, si è tenuta anche una riunione alla Cgil, che ha sede nel quartiere.