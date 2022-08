VERSO IL VOTO

Centrodestra alla stretta finale. Salvini forza la mano sui collegi

Mentre Forza Italia e la Meloni tengono ancora coperte gran parte delle carte, il Capitano fa uscire i candidati negli uninominali di Camera e Senato. Ultimi ritocchi sui plurinominali. Molinari guida il Piemonte, blindati Bergesio a Cuneo e Maccanti a Torino

“Tutto alla grande”. L’ottimismo che Matteo Salvini sfodera uscendo da via Bellerio fa il paio con l’accelerazione che la Lega ha impresso nella definizione delle candidature per i collegi uninominali che le spettano nella spartizione con gli alleati. Quella partita è chiusa, ogni casella ha un nome. E per domani è attesa anche la chiusura delle liste per il proporzionale anche se più di un nome pare pure in questo caso certo.

Per quanto riguarda il Piemonte i collegi per la Camera sono assegnati tutti a parlamentari uscenti: quello di Alessandria va al capogruppo e segretario regionale Riccardo Molinari (che sarà anche capolista nei due collegi del Piemonte 2 nel proporzionale), a Novara Alberto Gusmeroli, Alessandro Giglio Vigna nel collegio di Ivrea, Elena Maccanti in quello di Collegno mentre per quanto riguarda il Senato la Lega ripresenta Marzia Casolati nel collegio di Torino città (molto ostico) e Giorgio Bergesio a Cuneo (giudicato vincente).

Mentre anche gli alleati stanno stringendo i tempi – con Silvio Berlusconi riunito insieme al suo cerchio tragimagico a Villa Certosa in Sardegna e Giorgia Meloni a Roma nella storica sede della destra in via della Scrofa – dall’entourage di Salvini si indicano le prossime ore, comunque entro la giornata di domani, come quelle in cui si metterà il timbro anche sulla liste del proporzionale.

Si lavora ancora ad alcuni incastri e, soprattutto, a quei complicati ma cruciali giochi delle pluricandidature per i subentri dei primi non eletti. Sempre per quanto riguarda il Piemonte è certo l’arrivo, peraltro già annunciato, del ministro Massimo Garavaglia che aprirà la lista del Senato sul Piemonte 2. Altra certezza è la posizione di capolista per Riccardo Molinari sia nel collegio di Alessandria, Asti e Cuneo, sia quello che comprende tutte le altre province eccetto Torino, dove si dà come molto probabile la Maccanti che, quindi doppierebbe la candidatura, facendo scorrere lungo la lista nel caso di vittoria nell’uninominale. Una donna sarà capolista al Senato nel collegio di Torino. Mistero ancora sul nome, ma anche in questo una caso con una sicurezza ostentata dai vertici regionali: non sarà una paracadutata, anche in questo caso oltre che per quanto riguarda il genere, per bilanciare l’arrivo di Garavaglia a Torino. Le prossime ore sono attese in maniera che non è eccessivo definire spasmodica da chi ancora non sa se e in quale posizione delle liste sarà piazzato, anche se le telefonate per annunciare la non gradita, ma in alcuni casi non soprprendente, notizia circa la non candidatura sarebbe già incominciate. E qualcuno degli uscenti, com'è il caso della deputata e già senatrice di Tortona Rossana Boldi, aveva già annunciato la sua "intenzione" di non ricandidarsi.

UNINOMINALI CAMERA, I CANDIDATI DELLA LEGA

PIEMONTE

Elena Maccanti

Alessandro Vigna

Alberto Luigi Gusmeroli

Riccardo Molinari

LIGURIA

Edoardo Rixi

LOMBARDIA

Laura Ravetto

Andrea Crippa

Stefano Candiani

Nicola Molteni

Giancarlo Giorgetti

Rebecca Frassini

Simona Bordonali

Silvana Comaroli

Andrea Dara

TRENTINO ALTO ADIGE

Vanessa Cattoi

Sabrina Adami

VENETO

Giorgia Andreuzza

Dimitri Coin

Ingrid Bisa

Alberto Stefani

Massimo Bitonci

Lorenzo Fontana

FRIULI VENEZIA GIULIA

Vannia Gava

Massimiliano Panizzut

TOSCANA

Elisa Montemagni

Tiziana Nisini

Edoardo Ziello

MARCHE

Giorgia Latini

Mirco Carloni

UMBRIA

Virginio Caparvi

LAZIO

Simonetta Matone

Federico Freni

Nicola Ottaviani

ABRUZZO

Alberto Bagnai

PUGLIA

Davide Bellomo

Rossano Sasso

CALABRIA

Domenico Furgiuele

SICILIA

Valeria Sudano

Antonino Minardo

SARDEGNA

Dario Giagoni

EMILIA-ROMAGNA

Jacopo Morrone

Laura Cavandoli

Benedetta Fiorini

CAMPANIA

Tina Donnarumma

Attilio Pierro

UNINOMINALI SENATO, I CANDIDATI LEGA

PIEMONTE

Marzia Casolati (Torino città)

Giorgio Bergesio (Cuneo)

LIGURIA

Stefania Pucciarelli (La Spezia)

LOMBARDIA

Massimiliano Romeo (Varese)

Maria Cristina Cantù (Milano)

Gian Marco Centinaio (Pavia)

Daisy Pirovano (Bergamo)

Stefano Borghesi (Brescia)

VENETO

Mara Bizzotto (Vicenza)

Paolo Tosato (Verona)

EMILIA-ROMAGNA

Elena Murelli (Piacenza-Parma)

TOSCANA

Manfredi Potenti (Livorno)

LAZIO

Giulia Bongiorno (Roma Est)

Claudio Durigon (Viterbo)

CAMPANIA

Pina Castiello (Napoli)

PUGLIA

Roberto Marti (Lecce)

CALABRIA

Tilde Minasi (Reggio Calabria)

SICILIA

Mario Barbuto (Palermo)

VALLE D’AOSTA

Nicoletta Spelgatti

TRENTINO ALTO ADIGE

Martina Loss (Trento)

Elena Testor (Valsugana)

Maurizio Bosatra (Bolzano)

Rita Mattei (Merano)