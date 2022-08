Ferie da vip

Dicono che… le elezioni anticipate abbiano se non rovinato, di certo reso più complicate le vacanze dei vip nostrani. Il più “domestico” è stato, quest’anno, il governatore Alberto Cirio, che si è diviso fra la sua bella casa sopra Alba, impegnato nella raccolta delle nocciole, e quella di Diano Marina, facendo spesso capolino in piazza Castello e a numerose sagre in giro per il Piemonte: un tour de force che a quanto pare ha fatto indispettire non poco la moglie. Il sindaco Stefano Lo Russo, dopo un anno particolarmente intenso, si è concesso un giro dei Grandi Laghi americani insieme alla figlia. Chi invece ha dovuto “presidiare” Roma (più che non Torino) fin verso Ferragosto sono stati i parlamentari che attendevano con ansia la ricandidatura dai rispettivi partiti e alla ricerca di un collegio sicuro: dalla vicepresidente del Senato Anna Rossomando (che sta adesso trascorrendo qualche giorno al mare) ad Alessandro Benvenuto della Lega, al coordinatore di FdI Fabrizio Comba. Davide Gariglio è partito solo dopo metà mese per una settimana in Costa Azzurra con moglie e figlie. Anche Michele Vietti ha passato quasi tutte le vacanze nella sua villa di Nizza, dopo la festa d’inizio estate data da lui e Caterina Bima nella casa di Ala di Stura. Il suo predecessore alla presidenza di Finpiemonte, Stefano Ambrosini, non ha mancato neppure quest’anno una capatina a Bardonecchia, pare dopo un po’ di mare, e sempre lì sono stati visti il sociologo Luca Ricolfi e l’ex presidente del Tribunale di Torino Luciano Panzani, mentre in via Medail non è stato avvistato Enrico Salza, che pure è un altro habitué della ridente cittadina dell’Alta Valsusa. Consueta permanenza a Sestriere per il presidente dell’Amma Stefano Serra, prima di fare una puntata nella sua natia Toscana. Montagna anche per alcuni ex della Compagnia di San Paolo: Angelo Benessia a Gressoney, Paolo Montalenti a Courmayeur, nonché per Luciano Violante (Cogne) e Sergio Chiamparino, come sempre prevalentemente di stanza a Lessona. Si è divisa tra Torino e Balme, dove ha festeggiato con altri papaveri della politica e degli affari il compleanno di Padre Ugo Barani, già a capo della Provincia italiana degli Scolopi, l’ex sindaca Chiara Appendino pronta a buttarsi nella mischia elettorale. Mentre Mimmo Portas ha lenito in Puglia la delusione dell’esclusione dei Moderati dalle liste del Pd.