Caro prezzi: Fim Asti-Alessandria, serve osservatorio

"Sarebbe opportuno costituire un osservatorio che metta insieme Unione Industriale, istituzioni locali e organizzazioni sindacali al fine di monitorare la situazione e intraprendere tutte le misure necessarie a contrastare e ridurre eventuali impatti negativi dal punto di visto economico e sociale". Lo afferma, in una nota stampa, Salvatore Pafundi, Segretario Generale della Fim Cisl di Alessandria Asti, alla luce dell'allarme rincari gas e luce. "È a rischio la tenuta delle imprese metalmeccaniche - aggiunge - I problemi delle aziende in difficoltà non possono essere scaricati sulle condizioni già difficili dei lavoratori, delle loro famiglie e su tutta la collettività".