Lavoro: Cisl, ad Asti manca funzionario controlli sicurezza

Dal 23 agosto in provincia di Asti non ci sono ispettori per i controlli sui sicurezza sui posti di lavoro. "L'unico in servizio ha dato le dimissioni in quanto vincitore di concorso presso altra Amministrazione", denunciano la Cisl FP Alessandria Asti e il responsabile territoriale Salvatore Bullara, in una nota stampa. Fino al 22 agosto, secondo il sindacato, presso l'Itl (Ispettorato territoriale del lavoro) di Asti Alessandria erano in servizio due ispettori tecnici, uno ad Alessandria e uno ad Asti. Condizioni che ora non sarebbe più tale. "Questa situazione - spiega Bullara - è destinata a durare finché prenderanno servizio i vincitori del concorso le cui prove scritte si sono svolte a luglio, e non si presenta di facilissima soluzione in quanto, anche in quel momento, i nuovi ispettori non avranno alcun collega esperto a cui fare riferimento, per il necessario inserimento nell'organizzazione dell'ufficio". La Cisl FP di Asti fa sapere quindi di aver scritto all'Ispettorato Interregionale del Lavoro competente per la regione Piemonte, ipotizzando anche "l'utilizzo della missione per la formazione degli Ispettori (da Torino o da altre sedi che siano in grado di poter collaborare), per tutto il tempo che si renda necessario alla formazione dei nuovi funzionari e di conseguenza alla funzionalità dei controlli nei luoghi di lavoro".