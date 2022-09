Cardinale più giovane al mondo celebra messa nella sua Cuneo

Il cardinale Giorgio Marengo, 47 anni, nominato da Papa Francesco a fine agosto, sarà nella città dove è nato, Cuneo, domenica prossima. E celebrerà una messa nella cattedrale di via Roma alle 18. Nato a Cuneo e cresciuto a Torino, è missionario della Consolata in Mongolia da quasi 20 anni ed è il più giovane porporato al mondo. Da due anni è Prefetto apostolico di Ulan Bator, capitale della Mongolia, una piccola chiesa che conta 1.300 fedeli. Marengo aveva ricevuto l'ordinazione episcopale nel 2020 nel santuario della Consolata a Torino e per un anno era stato il più giovane vescovo cattolico italiano.