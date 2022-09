Avvicendamento al comando carabinieri di Asti

Avvicendamento al comando provinciale dei carabinieri di Asti. Il colonnello Pierantonio Breda infatti, dopo quattro anni in servizio in città, da lunedì lascerà la guida del comando astigiano. Oltre 25 anni di servizio per il colonnello che, 45 anni e originario di Valdobbiadene, nel giugno scorso era stato anche insignito dal prefetto di Asti, Claudio Ventrice, come Cavaliere al merito della Repubblica italiana. Il colonnello prenderà servizio al comando provinciale di Piacenza, mentre alla guida del comando provinciale di Asti arriverà il tenente colonnello Paolo Lando. "Sono stati quattro anni intensi sia per Asti che per l'intero paese - ha detto il colonnello - l'Arma ha investito molto nell'Astigiano e in tutte le province di dimensione analoga, con l'iniezione di ufficiali a supporto della struttura di comando. Abbiamo maturato grandi capacità ed esperienze, anche internazionali". Nell'ultimo bilancio tracciato, spicca Una flessione dei reati dell'8%, affiancata però a un aumento dell'oltre il 60% di reati scoperti. "Arrivavo da Roma quando ero stato destinato ad Asti - ha aggiunto il colonnello - ed ero molto felice. Ho amato questo territorio, sono orgoglioso di aver guidato questo comando. Fortissima anche la collaborazione tra istituzioni".