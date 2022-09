Pichetto vuole convincere gli indecisi

Fuori dal guado - “Abbiamo un Paese in una situazione difficile e noi possiamo garantire l’attraversamento del guado: questa è la vera sfida del 25 settembre. Forza Italia è sempre stata con coerenza dalla parte dell’Europa, dell’Occidente, degli Stati Uniti e dell’Alleanza Atlantica, che è la nostra alleanza storica. Per questo il mio invito a votare Forza Italia è rivolto soprattutto a quel mondo di indecisi che pensa che il proprio voto non conti nulla. L’energia, la formazione, l’istruzione, il lavoro, l’inflazione sono tutte questioni che riguardano noi e i nostri figli e, mai come questa volta, in gioco c’è il futuro di questo Paese”. Lo ha detto in un incontro a Pinerolo con gli elettori il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, candidato alla Camera dei deputati in Piemonte, nel collegio della Provincia di Torino.

I rubli di Mosca – “La notizia dei finanziamenti russi a partiti e politici italiani è gravissima ma anche realistica. Sappiamo dei rapporti di vicinanza politica della Lega di Salvini che ha con il partito di Putin un’alleanza politica dal 2017 mai rescissa nonostante la Russia sia un Paese in guerra con l’Europa. Putin ha invaso l’Ucraina che è ai confini con l'Unione europea e sta facendo una guerra con tutti i Paesi dell’Ue attraverso la crisi energetica e le speculazioni che molti commercianti di energia fanno in asse con il governo di Putin. Anche se non dovessero venire fuori chi sono i partiti e i candidati che hanno ricevuto questi fondi, l’alleanza mai rotta da parte della Lega resta un dato politico gravissimo”. Lo ha detto a Tg1 Mattina il deputato e presidente di +Europa, Riccardo Magi, candidato al collegio uninominale di Torino.